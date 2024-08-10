Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

Adana Demirspor\'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarının önünde rakibini 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

10.08.2024 23:36  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonu taraftarı önündeki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açtı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk hafta maçında konuk ettiği Adana temsilcisini 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

MOURINHO, İLK MAÇINDAN KÜPLERE BİNDİ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü. Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına da tepki gösterdi. Portekizli teknik adam ayrıca, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübe önünde gözükmesine itirazlarda bulundu.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

DZEKO YİNE ATTI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 34. dakikasında Edin Dzeko ile golü buldu. Maximin'in orta sahadan taşıdığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Boşnak golcü, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. Bu sezon 4. resmi maçını oynayan tecrübeli forvet, 5. kez gol sevinci yaşadı.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM VERMEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon müdahale etti. Bu müdahale sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Devam kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını sar-lacivertlilere iletti. Karaoğlan daha sonra topun Graviilon'un vücudundan sektiğini de belirtti. Penaltı kararı çıkmayan ve tartışılan bu pozisyon futbolseverleri ikiye böldü.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KANARYA 3 PUANLA BAŞLADI

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Adana, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: En nesyri 5.4 reyting ile maçın en kötüsü seçildi. İkinci Guiza yükleniyor beyler. 18 9 Yanıtla
  • Çelikk: Fenerbahçe boş çıktı 9 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Heyyyt Beeee Adana Demirspor Fatih'i Jose Mourinho 5 9 Yanıtla
  • Çelikk: Lille maçında da böyle oyna Fenerbahçe tur atlarsın kesin.. 7 2 Yanıtla
  • Ahmet Murat Metin: Adanaspor son zamanlarda gördüğüm en kötü futbolla oynadı. kalecileri de 15 yaşında. Bu maçın 1-0 bitmesi ilerisi için olumsuz bir durum 2 1 Yanıtla
  • Evren Abuşak: Berbat futbol. Utanmadan bir de rüya takım diyorlardı. Geçen yılın kadrosundan farklı bir tek adam vardı maçın büyük bölümünde. Adam akıllı tek bir transfer yok. Bıktık artık 1 1 Yanıtla

00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden erişime açıldı Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 01:22:39. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement