Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor, Antalya'yı da devirerek Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Mavi Şimşekler'in hocası Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ İMKANI BİZE SUNUYORLAR"

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Montella, "Çok mutluyum. 4 maçlık bir serüveni iyi tamamladık. Hem futbolcularımı kutlamak istiyorum, hem de kulübümüzü. Her türlü imkanı bize sunuyorlar ve futbolcularımız da canla başla mücadele veriyor. Mutluyuz, izne çok mutlu gidiyoruz." dedi.

"VARGAS HAK ETTİĞİ BİR GOL ATTI"

Maçta güzel bir gol atan Vargas'a değinen İtalyan hoca, "Vargas hak ettiği, mükemmel bir gol attı. Fiziksel olarak da çok önemli bir performans gösteriyor. O da çalışmalarının karşılığı" diye konuştu.

"RÜYAMDA KAZANACAĞIMIZI GÖRÜYORDUM"

Yüzünde yaralar olan Montella, "Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımızı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı." ifadelerini kullandı.