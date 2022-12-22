F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, ilk yarıda skoru 2-0'a getirdi.

SAMET İNANILMAZI BAŞARDI

Çaykur Rizespor, 45+1'de Hümmet'le bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Samet'in yaptığı hatalar zinciri gole sebebiyet verdi. Topu kontrol etmek için 3 kez fırsat yakalayan Samet, hepsinde hata yaptı. Topu önünde bulan Hümmet ise fırsatı kaçırmadı. Fenerbahçe'nin gündemindeki Samet için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samet Akaydın'ın bonservisi için Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödeyeceği konuşulurken yapılan bu hata milli futbolcuyu tartışma konusu haline getirdi.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: