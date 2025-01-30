Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, son olarak İngiliz devi Manchester City'nin altyapısında görev alan Mustafa Alper Avcı ile anlaşmaya vardı.
Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu açıklamada 43 yaşındaki genç teknik adamın ekibinde yer alan isimler de duyuruldu. Avcı'nın teknik ekip kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Son olarak Manchester City'de altyapı antrenörlüğü yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı öncesinde Port Vale ve Chorley takımlarında da aynı görevde bulundu. Alper Avcı, Türkiye'de Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK, 1922 Konyaspor ve Altay'ı çalıştırmıştı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu - Son Dakika
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