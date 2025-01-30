Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu - Son Dakika
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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine son olarak Manchester City altyapısında görev alan Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. Adana temsilcisi, 43 yaşındaki genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30.01.2025 20:29  Güncelleme: 22:36
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, son olarak İngiliz devi Manchester City'nin altyapısında görev alan Mustafa Alper Avcı ile anlaşmaya vardı.

1.5 YILLIK İMZA ATTI

Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu

EKİBİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Söz konusu açıklamada 43 yaşındaki genç teknik adamın ekibinde yer alan isimler de duyuruldu. Avcı'nın teknik ekip kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

  • Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör (Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)
  • Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör (Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)
  • Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü (Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)
  • Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü (Daha önceki kulübü; Erzurum FK)
  • Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü (Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu

AVCI'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Son olarak Manchester City'de altyapı antrenörlüğü yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı öncesinde Port Vale ve Chorley takımlarında da aynı görevde bulundu. Alper Avcı, Türkiye'de Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK, 1922 Konyaspor ve Altay'ı çalıştırmıştı.

Adana Demirspor\'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    ŞAKA MISINIZ ADANA DÜŞTÜ GITTI 6 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    85 milyonluk Türkiyemizde teknik adam bulamadınız oylemi,,,,yavv hade gardaş yaaa... 2 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Boşuna hoca almayın Adana düştü kabul edin 0 0 Yanıtla
  • 541154:
    ben bunu bakan sandım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu - Son Dakika
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