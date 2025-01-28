Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için ilk aday belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Adana Demirspor Manchester City akademisinde görev yapan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi.
43 yaşındaki teknik direktör; Konyaspor 1922, Altay, Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor'da çalıştı. Sonrasında ise Chorley, Port Vale ve Manchester City altyapısında görev aldı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi - Son Dakika
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