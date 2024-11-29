Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörünün Mustafa Dalcı olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Dalcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Dalcı, son olarak Manisa FK'da görev yapmıştı.

29.11.2024 17:11
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Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve son olarak Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

SERKAN DAMLA DA AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada sezon sonuna kadar Mustafa Dalcı'yla sözleşme imzalandığı belirtildi. Mustafa Dalcı son olarak Manisa FK'da görev yapmıştı. Adana Demirspor, sezona Michael Valkanis ile başlamış ancak Süper Lig'in 6. haftasında görevinden ayrılmıştı. Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla önceki gün yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Süper Lig'de 13 hafta sonunda Adana Demirspor topladığı iki puanla ligin son sırasında yer alıyor. Adana Demirspor 12 maçta iki beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    gidek gidek gel gidek adanaya gel gidek kebabindan yiyekmi ağam 0 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    küme düşen takıma boşuna yapılan bir harcama.. 0 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MURAT SANCAK OLSUN 1 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Hızlı giden atın dışkı sorunu 0 0 Yanıtla
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