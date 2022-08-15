Adana haber... Spor Toto 1. Lig: Adanaspor : 1 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor, Tuzlaspor'u ağırladı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Adanaspor'da ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacko'nun arka direğe doğru gönderdiği topu Tetteh düzgün bir dokunuşla filelere gönderdi. 1-0
37. dakikada Tuzlaspor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adeniyi'nin ceza sahasına sokularak sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.
45+1. dakikada Bünyamin topu savunma arkasına koşu yapan N'Zuzi Mata'ya doğru gönderdi. Kaleciden sıyrılan N'Zuzi Mata topu boş kaleye gönderdi. 1-1
52. dakikada Tuzlaspor'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan N'Zuzi Mata'nın içeriye doğru kat ederek yaptığı vuruşta, savunmadan seken top kalecide kaldı.
60. dakikada Adanaspor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hakkı'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
80. dakikada N'Zuzi Mata'nın soldan kale alanına gönderdiği top savunmadan sekeren Adeniyi'nin önünde kaldı. Adeniyi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleciden seken top kornere gitti.
90+4. dakikada Adanaspor net bir pozisyondan faydalanamadı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Jallow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jallow'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
Stad: Yeni Adana
Hakemler: Emre Kargın xx, Gökmen Baltacı xx, Ali Can Alp xx
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Yiğithan Güveli xx (Evren Korkmaz dk. 87 ?), Youssef Benasser xx, Ahmethan Köse xx (Lamin Jallov dk. 60 x), Samuel Tetteh xx (Özcan Aydın dk. 79 x), Hakkı Türker xx, Burak Çoban xx, Burak Can Çamoğlu xx, Yohan Roche xx, Emre Kaplan xx, Hadi Sacko xx
Yedekler: Ahmed Sait Kıvanç, Hüseyin Öztürk, Burhan Tüzün, Berkan Güner, Ferhat Katipoğlu, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Mayingila Mata xx (Hüseyin Atakan Öner Dk 86 x), Segun Adeniyi xx, Abdoulaye Cısse xx (Muhammed Demirci dk. 84 x), Tarık Çamdal xx, Bünyamin Yürür xx, İbrahim Has xx, Gökhan Akkan xx, Süleyman Luş xx (Mustafa Emre Can dk. 65 x), Stefan Savic xx (Sikiru Olatunbosun dk. 46 xx), Mory Kone xx (Rajko Rotman dk. 65 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Umut Can Kanber, Mehmet Coşkun,
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Tetteh (dk. 30) (Adanaspor), Mata (45+1) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli, Hadi Sacko (Adanaspor), Gökhan Akkan (Tuzlaspor) - ADANA
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