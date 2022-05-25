Adanaspor'un acı günü! Tevriz Dura'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Uzun yıllar Adanaspor basketbol takımının başkanlığını yürüten, Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı 'Dede' namıyla tanınan Tevriz Dura, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dura'nın cenazesi, ilk olarak Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Dura için öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Adanaspor Kulübü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

TARAFTAR MEŞALE YAKTI, TABUTA GÜLLER DÖKÜLDÜ

Onlarca taraftarın katıldığı törende ayakta durmakta zorlanan Dura'nın yakınlarını taraftarlar sakinleştirdi. Dura için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bazı taraftarlar Dura için meşale yakarken, bazıları ise tabuta güller döktü. Dura'nın cenazesi duaların ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü.