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Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek

Son Güncelleme: 06.11.2023 19:25

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair açıklamalar yapmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Çebi'nin, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık kararını vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ADAY OLACAK MI?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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