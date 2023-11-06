Adaylık kararını verecek mi? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.
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