Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Haberin Videosunu İzleyin
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu
26.03.2026 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu
Haber Videosu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklarken kulübe dışarıdan destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Yıldırım, bir daha başkan adayı olmayacağını duyurdu.

"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında konuşan Aziz Yıldırım, başkanlık iddialarına net yanıt verdi. Yıldırım, "Bir daha asla Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

"KULÜBE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİM"

Başkanlığa aday olmayacağını vurgulayan Yıldırım, buna rağmen Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Tecrübeli isim, "Maddi manevi her türlü desteği vereceğim. Bazı projelerim var, bunları hayata geçirmek için çaba göstereceğim" dedi.

"KONSORSİYUM VURGUSU"

Fenerbahçe'nin güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldırım, camianın birleşeceği bir yönetim modeline dikkat çekti. "Fenerbahçe'nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var. Tüm camianın etrafında birleştiği bir başkan olmalı" şeklinde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ İDDİALARA YANIT

Sarı-lacivertli kulüpte yaz aylarında yapılması beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı öne sürülüyordu. Yıldırım'ın açıklamasıyla bu iddialar da kesin olarak sona erdi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • S555555t S555555t:
    Ta 1998den beri takip ederim azizyıldırımı.Kaç seçim öncesi aday değilim dedi taraftar bi gaz verdi hoop başkan aziz yıldırım.O taraftarın evine gidip tezahürat yapmasını bekliyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:34:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.