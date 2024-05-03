Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip - Son Dakika
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Spor

Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip

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Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, Dursun Özbek'in karşısına çıkacak aday belli oldu. Prof. Dr. Süheyl Batum, listesini teslim etti ve başkan adaylığını resmen açıkladı. Batum, seçimi kazandığı takdirde Sportif A.Ş.'nin başında Ünal Aysal'ın geçeceğini duyurdu.

03.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:47
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut Dursun Özbek'in ardından bir isim daha adaylığını resmileştirdi.

ÖZBEK'E RAKİP OLDU

Prof. Dr. Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki başkanlık seçiminde Dursun Özbek'e rakip oldu. Adaylığını açıklayan Batum, Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini teslim etti.

Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Batum, "Bugün, listemizi sayın divan başkanına teslim ettik. Galatasaray başkanlığına aday olduk. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, gelenekleriyle, geçmişiyle, değer yargılarıyla çok önemli bir kurum. Galatasaray hem demokrasisini hem de aydınlanmacı geleneğini, değerlilerinden ve Atatürk ilkelerinden alıyor. Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik" dedi.

"ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN BİZİMLE"

Ünal Aysal ve Alp Yalman'ın kendilerini desteklediklerini söyleyen Süheyl Batum, "Galatasaray'ın itibarı derken, özellikle de Galatasaray'ın geleceği için. Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken, bizi cesaretlendiren iki tane çok önemli başkanımız vardı. Sayın Alp Yalman, bizim listemizde. Disiplin Kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İkincisi yine Galatasaray'ın çok önemli başkanlarından olan Ünal Aysal. O da bizimle birlikte. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ'nin başında olarak bizimle birlikte yola devam edecektir. Galatasaray'ın değerleri için elini taşın altına sokacaktır" diye konuştu.

"BİZ NEDEN ADAY OLDUK?"

Süheyl Batum, "Galatasaray dedik, eğitim-öğretim, kültür kurumudur dedik. Bu yüzden bu yönetimde kadın-erkek dengesine çok önem verdik. Buraya aldığımız arkadaşlar sadece kadın-erkek dengesi için değil, Galatasaray'ın değerleri açısından ve kendi mesleki hayatları açısından bunu fazlasıyla hak ettikleri için aldık. Bu dengeyi yerine getirmek için gayret ettik. Neden aday olduk? Bizler, hepimiz Galatasaraylıyız. Burada gördüğünüz arkadaşların tamamı, hayatları boyunca Galatasaray'ın bir yerinde görev yapmış, görev yapmaktan çekinmemiş, Galatasaray'a bütün güçlerini vermiş arkadaşlardır" açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN FLORYA PROJESİ"

Açıklamalarına devam eden Batum şu ifadeleri kullandı;

"Neden Galatasaraylılar bu işe, bugün baş koydular bunu anlatmak istedim. İçinde bulunduğumuz şampiyonluk döneminde, kesinlikle şampiyona olana kadar anlatacaklarımı bir daha anlatmayacağım. Galatasaray'ın dışındaki yere yansıyacak hiçbir yerde bunu dile getirmeyeceğiz. Bizler bu işe çıkarken, hepimiz, iyi Galatasaraylılar olarak, şuna önem verdik; maalesef algının dışında, bundan önceki yönetim, geçen dönemde yaptığı adaylık lansmanında, projelerin çok büyük bölümünü yapmadı, yapamadı. Kemerburgaz bitiyor diyoruz, dijital vaatler, spor salonu, Galatasaray AR-GE ve taraftar... Bunlardan hiçbirini maalesef yapamadı. Bizim için esas önemli olan, Florya Projesi. Sevgili başkan çok çalıştı ama ortada bir gerçek var. Riva projesi, ben gençken, Türkiye'nin geleceği denilen bir projeydi. Bugün Riva ne oldu? Ne getirdi? 4 tane Galatasaray eder derken, bugün bitti. Nerede? Paylaşımda ne aldık? Tamam biz geçmişe bakmıyoruz ama bugün şunu gördük, Florya projesi aynı şekilde devam etmektedir"

"HEBA OLMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

"Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bugün görünen şu, hepiniz biliyorsunuz, genel kurul ne yetkisi verdi? 4 büyük denetim şirketinden izin alınacak, ihale şartnameleri hazırlanacak, canlı ihale yayınına çıkılacak, o ihaleyle Galatasaray büyük bir geleceğe sahip olacaktı. Bu, Galatasaray'ın geleceği. Şimdi bunu ne dersek diyelim, Riva ve Florya Projesi'ne heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz. Kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceksiniz? Gayet basit, açın şartları, bunlardan hangisine izin verilmiş görün"

"GALATASARAY DEĞERLERİNE YAKIŞIR"

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizim içimizde farklı görüşler olabilir. Ama biz bütün siyasal partilere eşit mesafede durmak zorundayız. Bütün arkadaşlarımla birlikte, bütün listeyi vereceğiz size. Kendileriyle çalışmaktan, beraber, bir araya gelmekten onur duyuyorum. Her biri Galatasaray'ın tarihinde de, kurumlarında da görevlerinden kaçmamış değerli arkadaşlarımdır. Umarım Galatasaray değerlerine yakışır bir dönem geçireceğiz. Galatasaray'ın değerleri, itibarı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin 'borçsuz, büyüklerimize minnettarız' demelerini sağlamak için buradayız. Biz varız, hep birlikte Galatasaraylıyız"

Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek\'e sürpriz rakip

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Son Dakika Spor Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip - Son Dakika

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