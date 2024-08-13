Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı - Son Dakika
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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı

Hakan Çalhanoğlu\'ndan çok konuşulacak transfer itirafı

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili "Bu yaz çıkan haberlere rağmen Inter'den ayrılmayı hiç düşünmedim, hep burada devam etmek istedim" açıklamasını yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun adı özellikle Alman devi Bayern Münih ile anılmıştı.

13.08.2024 16:50
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Adı özellikle Alman devi Bayern Münih ile anılan Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu,kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

"INTER'DEN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Hakan Çalhanoğlu, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili "Bu yaz çıkan haberlere rağmen Inter'den ayrılmayı hiç düşünmedim, hep burada devam etmek istedim" dedi.

"HER ŞEYİ KAZANIRSAK MUTLU OLACAĞIM"

Hedefleriyle ilgili gelen soruya cevap veren yıldız orta saha oyuncusu, geçen sezon kazandıkları şampiyonluğu tekrarlamak istediğini söyledi. Hakan Çalhanoğlu, "Umarım bunu tekrar edebiliriz. Bunu yapmak zor ama ben takıma inanıyorum. Doğru zihniyete sahibiz ve çok güçlü yeni oyuncular geldi. Sezon sonunda her şeyi kazanırsak mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.

INTER PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Inter'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Hakan, 2021 yılından bu yana oynadığı kulüpte 135 maçta 27 gol attı ve 24 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk: Sen ayrılmayı düşünsen ne olur 1 1 Yanıtla

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