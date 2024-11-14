Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var - Son Dakika
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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var

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Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği öne sürülmüştü. Talisca ile ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan ekibi, herhangi bir teklif almadıklarını ve yıldız futbolcunun takımda kalacağını duyurdu.

14.11.2024 17:44
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Adı uzun süredir Türk ekipleriyle anılan Anderson Talisca'nın adı son olarak Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Sarı-lacivertli takımın Al-Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağlamak istediği ve bir süredir temas halinde olduğu iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızla ilgili iddia sonrası kulübünden açıklama geldi.

"AL-NASSR'DAN AYRILMAYACAK"

Al-Midan Sports'un geçtiği habere göre Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

BU SEZONKİ PERFORMASI

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi. Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Talisca, takımından yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var

Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Al Nassr, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    balonbahcem yine havasını aldı 60 8 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Fenerbahçe ye KAP'ak olsun 24 9 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    2-3 haftada bir talisca haberlerini ısıtıp ısıtıp yayınlıyorsunuz 7 3 Yanıtla
  • Akarya Mavi:
    Bence bu haber sitesi kendi bir haber çıkartıyor. Sonra da kendi kendini yalanlıyor. Sırf haber olsun diye. Bu site eskiden böyle değildi. Artık bu da milliyet gibi tıklansın diye acayip başlıklı haberler vermeye başladı. 5 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Fener taraftarına uykudan önce anlatılan masalın adıdır talisca 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Bu haberi siz paylaştınız doğru yalan sizin haberiniz 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Paragoz bunu almayin sakin yarin oburgun parasini geciktirirseniz oynamaz. Adam kariyerini asyada bitirdi. 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    olsun gene de yalanda olsa alirsiniz falan diyin 0 0 Yanıtla
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