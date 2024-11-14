Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var

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Adı uzun süredir Türk ekipleriyle anılan Anderson Talisca'nın adı son olarak Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Sarı-lacivertli takımın Al-Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağlamak istediği ve bir süredir temas halinde olduğu iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızla ilgili iddia sonrası kulübünden açıklama geldi.

"AL-NASSR'DAN AYRILMAYACAK"

Al-Midan Sports'un geçtiği habere göre Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

BU SEZONKİ PERFORMASI

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi. Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Talisca, takımından yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.