Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha - Son Dakika
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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Anderson Talisca, Al-Gharrafa ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tam olarak iyileşemediği gerekçesiyle kadroya alınmayan 30 yaşındaki Brezilyalı'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor.

26.11.2024 08:29
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Al-Gharrafa ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

FRED VE BECAO'YU DA TAKİBE ALMIŞTI

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Ayrıca, Talisca'nın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu sosyal medya hesabından takibe alması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha - Son Dakika
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