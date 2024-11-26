Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Al-Gharrafa ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Ayrıca, Talisca'nın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu sosyal medya hesabından takibe alması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha - Son Dakika
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