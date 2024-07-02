Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi

Takımdan ayrılacağı ileri sürülen ve transfer döneminde adı Suudi Arabistan ekipleri başta olmak üzere Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Morata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerine İspanyol ekibinde devam edeceğini açıkladı. Tecrübeli forvet, paylaşımında "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

02.07.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ATLETİCO'DA KALDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morata, Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini söyledi. İspanyol golcü paylaşımında, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" dedi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Morata, gün içerisinde Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıktı. Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 5 asist kaydetti. Morata, İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 5 maçta süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcunun kontratı 2026'da sona eriyor.

Atletico Madrid, Alvaro Morata, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null: bu fener komedi yaa 1 1 Yanıtla

19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement