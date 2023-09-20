Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık - Son Dakika

Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 mağlup etti. Gruptaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları, 4'te 4 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 mağlup etti. Gruptaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları, 4'te 4 yaptı.

FİLENİN SULTANLARI FİRE VERMEDİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-1 kazandı ve 4. maçında da galibiyetle ayrıldı.

İLK 2 SIRA PARİS'E GİDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i de devirerek grupta 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları daha önce Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu yenmişti. 8 takımlı grupta liderliğini sürdüren Türkiye, kalan maçlarının ardından ilk 2 sırada yer alması durumunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Güncel puan durumu şöyle:

  • Türkiye/ 12 Puan (4 maç)
  • Japonya/ 9 Puan (3 maç)
  • Brezilya/ 8 Puan (3 maç)
  • Belçika/ 6 Puan (4 maç)
  • Arjantin/ 3 Puan (4 maç)
  • Porto Riko/ 3 Puan (3 maç)
  • Bulgaristan/ 1 Puan (3 maç)
  • Peru/ 0 Puan (4 maç)

Filenin Sultanları, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık - Son Dakika


Son Dakika
09:47 İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk muhabir arasında ilginç diyalog: Naber kız?
09:23 Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeniler sivilleri çatışmaya dahil etmeye çalışıyor
09:10 Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var
09:06 Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi
09:04 Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı
08:51 Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık
08:43 Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı
08:21 Azerbaycan lideri Aliyev: Ermeni güçler silah bırakırsa, Karabağ'daki terörle mücadele tedbirleri durdurulacak
08:16 Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 10:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement