Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 mağlup etti. Gruptaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları, 4'te 4 yaptı.

FİLENİN SULTANLARI FİRE VERMEDİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-1 kazandı ve 4. maçında da galibiyetle ayrıldı.

İLK 2 SIRA PARİS'E GİDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i de devirerek grupta 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları daha önce Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu yenmişti. 8 takımlı grupta liderliğini sürdüren Türkiye, kalan maçlarının ardından ilk 2 sırada yer alması durumunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Güncel puan durumu şöyle: