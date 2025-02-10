Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha - Son Dakika
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Spor

Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha

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Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, imzayı atmak için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ödeyecek ve Ricardo'nun eski takımına sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

10.02.2025 15:57
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'nun ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kolombiya takımlarında CD La Equidad'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadorsuna kattı.

YARIN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."

Adını ilk kez duyacaksınız: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha
Elan Ricardo

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü CD La Equidad ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve Kolombiya ekibine sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

ELAN RICARO KİMDİR?

Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş\'tan bir sürpriz transfer daha

Kolombiya, İstanbul, Beşiktaş, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Muhammed null:
    Gs taraftari olarak besiktasi taktir ediyorum iyi yatirimlar yapiyolar tutmaz tutar olur olmaz ama butceye gore kendilerini iyi yapilandiriyolar İns basarili olurlar. 237 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    biraz kendini gösterirsen stanbul büyükleri FB ya da GS'ye transferini yaparız diyerek ikna etmişlerdir küçükler 62 164 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş seneye show yapacak 154 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    oyuncu da bunları ilk kez duymuştur eziktashsjhsjkshjk 27 55 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    Ankara güçlüler siz kendinize bakın kümeye gidiyonuz kümeye gelen atıyo giden atıyo 55 8 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Ankagücü mahallemin opusu gibi hareket etme az biraz delikanlı ol. 35 23 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    mahalle karışmış bunlar sacıyla oynuyor 23 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ SILIVRI DEN BIR ÇİFTLİKLE GÜNLÜK SÜT ANLASMASI YAPMIŞ 4 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ SANAYISINDE BOL BOL VAR TENEKE KUPA 0 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KUPALARA AMBARGO KOYMAYA GELİYORUZ ALLAHIN İZNİYLE UĞUR GETİRSİN ŞANS GETİRSİN 7 4 Yanıtla
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