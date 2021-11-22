Adıyamanlı kick boksçu kardeşler büyük başarılar peşinde

Kick boksta ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceleri bulunan Engin, Emine ve Seyda Emirhan Doğunç kardeşler, yeni başarılar hedefliyor.

Adıyaman'da yaşayan ve 2009'da kick boksa başlayan 24 yaşındaki Engin Doğunç, Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli derecelerin yanı sıra 2014'te dünya üçüncülüğü elde etti.

Ağabeyinin başarısından etkilenerek spora başlayan 22 yaşındaki Emine ve 20 yaşındaki Seyda Emirhan Doğunç da kısa sürede başarılar elde etmeye başladı.

Emine, Ordu'da 2014'te 70 kilogramda Genç Kadın Light Contact kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, en küçük kardeş Seyda Emirhan ise bu yıl Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar için ringde birlikte ter döken Doğunç kardeşler, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Adıyaman Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, AA muhabirine, Doğunç ailesinin kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Mesleğine İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak başladığında ilk öğrencisi Engin Doğunç olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mesleğe ilk başladığımda Engin yanıma geldi ve 'ben kick boks öğrenmek istiyorum' dedi. Başladıktan belli bir süre sonra birkaç defa Türkiye ikincisi oldu ama bir türlü finalde Türkiye şampiyonu olamamıştı. Sonunda Türkiye şampiyonu oldu ve daha sonra kendisi milli takıma seçildi. Sıkı bir antrenmanla 2014 yılında Slovakya'da yapılan dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü elde etti. Adıyaman'ımızı ve ülkemizi temsil etti bayrağımızı göklere çektirdi mutluluk duyduk."

Hedef yeni şampiyonluklar

Emine Doğunç, ağabeyini örnek alarak kick boksa başladığını ve Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını anımsatarak, "Küçük kardeşimiz Seyda Emirhan da bizleri örnek aldı, Balkanlarda düzenlenen şampiyonasında ikinci oldu." dedi.

Evliliğin ardından spora bir süre ara verdiğini dile getiren Emine, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonası için hazırlıklara başladığını kaydetti.

Seyda Emirhan Doğunç ise yıllardır 3 kardeş kick boksla ilgilendiklerini söyledi.

Ağabeyi ve ablasını örnek aldığını ifade eden Doğunç, "Ağabeyimin Türkiye şampiyonluğu var. Ablam da Türkiye şampiyonu oldu. Ben de Balkan ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Antrenmanlarıma hız kesmeden devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.