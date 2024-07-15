Adrien Rabiot\'un Galatasaray\'dan istediği maaş ortaya çıktı

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın radarına takılan Adrien Rabiot'un maaş beklentisi ortaya çıktı.

8 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Adrien Rabiot'a bir çok transfer teklifi var. Yıldız orta sahanın ise gideceği takımdan yıllık 8 milyon euro net ücret beklentisi bulunuyor. Orta saha arayışlarına hız katan Galatasaray'ın bu bölgeyi Rabiot'a emanet etmek istediğine dikkat çekilirken, yıldız kendisiyle temasa geçen her takımdan 8 milyon euro maaş talep ettiği ileri sürüldü.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

Daha önce de 27 yaşındaki orta sahanın transferi için Galatasaray'ın bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Real Madrid, Liverpool, Milan ve Roma gibi dev takımların da Rabiot için temasta olduğu ve projelerini ilettiği aktarılmıştı.

JUVENTUS KARİYERİ

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.