Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - Son Dakika
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Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Adrien Rabiot\'un Galatasaray\'dan istediği maaş ortaya çıktı

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve Galatasarary ile adı anılan Adrien Rabiot'un kendisini isteyen kulüplerden talep ettiği maaş ortaya çıktı. Rabiot'un 8 milyon euro net maaş beklentisi bulunuyor. Fransız orta saha ile Real Madrid, Liverpool, Milan ve Roma gibi dev kulüplerin de ilgileniyor.

15.07.2024 17:36
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın radarına takılan Adrien Rabiot'un maaş beklentisi ortaya çıktı.

8 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Adrien Rabiot'a bir çok transfer teklifi var. Yıldız orta sahanın ise gideceği takımdan yıllık 8 milyon euro net ücret beklentisi bulunuyor. Orta saha arayışlarına hız katan Galatasaray'ın bu bölgeyi Rabiot'a emanet etmek istediğine dikkat çekilirken, yıldız kendisiyle temasa geçen her takımdan 8 milyon euro maaş talep ettiği ileri sürüldü.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

Daha önce de 27 yaşındaki orta sahanın transferi için Galatasaray'ın bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Real Madrid, Liverpool, Milan ve Roma gibi dev takımların da Rabiot için temasta olduğu ve projelerini ilettiği aktarılmıştı.

JUVENTUS KARİYERİ

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.

Real Madrid, Galatasaray, Liverpool, Juventus, Milan, Roma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Azat Demir: Galatasaraylılar üzgün 6 11 Yanıtla
  • ferhat eser: kulübü satsalar odeyemezler acsaray 7 9 Yanıtla
    Mehmet Ayhan: ?? hahaha 4 3 Çağatay Kurt: Yaprağım bu gese sana ne yaptı anlat bakayım hadi 3 2 Yavuz null: ferhooo;))))) 3 0
  • Burak Öztürk: 5 kuruş etmezsin 3 6 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Allahtan kulübün tapusunu istememiş. 3 3 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: MİLLİ TAKIMIN ALDIĞI GELİRDEN VERDİN SAYIN BÜYÜKEKŞİ. KİMSE ŞAŞIRMAZ YAPIN BENCE BUNU 2 0 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ: Adamın yaşını 2 yerde farklı söylemiş habercilik bu değil bu adam 27 yaşında mı 29 yasinda mi 1 0 Yanıtla
  • tuba kolyiğit: aylık mı buuuuuu 0 0 Yanıtla

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