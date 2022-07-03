Afrika Uluslar Kupası 1 yıl ertelendi! Kötü hava koşullarını gerekçe gösterdiler

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İcra Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, Başkan Patrice Motsepe tarafından düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

"RİSK ALAMAYIZ"

Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklendiğini kaydeden Motsepe, "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

KAMERUN'UN ARDINDAN İLK OLACAK

Afrika Uluslar Kupası, önceki turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun'un ardından ikinci kez ocak-şubat tarihleri arasında düzenlenecek.