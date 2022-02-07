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Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi - Son Dakika

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi

07.02.2022 04:12
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı.

Olembe Stadyumuna gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.

Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.

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Kamerun, Senegal, Futbol, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi - Son Dakika
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