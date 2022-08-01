Afyon haberi | Eray Akar, Afyonspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Afyon haberi | Eray Akar, Afyonspor'da

01.08.2022 13:38
Afyon haberi | Eray Akar, Afyonspor'da

Edinilen Afyon gelişmesine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor, Hatayspor top koşturan Eray Akar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından Afyonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eray Akar'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Eray Akar, Afyonspor'da Eray Akar, Afyonspor'da Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı Karşıyaka'da kamp bitiyor Karşıyaka'da kamp bitiyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyon haberi | Eray Akar, Afyonspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:36 Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
12:33 Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi
12:17 Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ
12:13 Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı
12:11 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kim Min-jae'den sonra tüm gözler gözler Attila Szalai'de
12:09 Zonguldak'ta tüyler ürperten intihar! Kaybolan yaşlı adam asılı olarak bulundu... Eşinin ipten kurtarma çabasıysa yürek dağladı
12:04 Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 13:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Afyon haberi | Eray Akar, Afyonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement