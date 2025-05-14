Afyonspor ile ilgili tartışılan iddialar sonrası tartışma yaratan karar - Son Dakika
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Spor

Afyonspor ile ilgili tartışılan iddialar sonrası tartışma yaratan karar

Afyonspor ile ilgili tartışılan iddialar sonrası tartışma yaratan karar

Afyonspor Kulübü'nde eski başkan Erkan Çelik'in noter onaylı belgelerle ortaya koyduğu yetki gaspı, defterlerdeki tahrifat ve usulsüz borçlandırma iddiaları, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Çelik'in yargıya taşıdığı bu ciddi suçlamalarla ilgili savcılığın "kovuşturmaya yer yok" kararı ise tartışmaları daha da körükledi.

14.05.2025 15:22
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Afyonspor Kulübü'nde eski başkan Erkan Çelik'in noter tasdikli belgelerle ispatladığı yetki gaspları, tahrif edilen defterler ve haksız borçlandırma iddiaları kamuoyunda infiale yol açmıştı. Yargıya taşınan süreçle ilgili savcılığın "kovuşturmaya yer yok" kararı tartışmaları daha da alevlendirdi.

Konuyla ilgili Erkan Çelik'in iddiaları şu şekilde;

Erkan Çelik, 22 Ağustos 2023 tarihli karar defterinde adının yer aldığını, ancak toplantıya katılmadığını ve imzasının bulunmadığını belirtiyor. Yine de yöneticiler Çelik'in İstanbul'da olduğu bir dönemde adına Afyonkarahisar 9. Noterliği'nden imza sirküsü çıkardı. Bu yetki devri, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na aykırı olarak yok hükmünde. Çelik, "Toplantıya katılmadım, imzam yoktu ama yetkim gasp edildi" diyerek tepkisini dile getirdi.

RESMİ DEFTERLER TAHRİF EDİLDİ

Skandalın en çarpıcı delillerinden biri, karar defterinin 29 numaralı sayfasında yapılan tahrifat. "İmza Yetkisi" başlığı, sonradan "Tüzük Değişikliği" olarak değiştirilmiş (Ek-2: Tahrif Edilen Karar Defteri Sureti). Noter tasdikli resmi belgede bu müdahale, hukukçular tarafından TCK 204 – Resmi Belgede Sahtecilik suçu olarak nitelendiriliyor. Çelik, "Defterlerim tahrif edildi, bu bir suçtur" dedi.

İSTİFA İHMAL EDİLDİ, ÇELİK HAKSIZ BORÇLANDIRILDI

Çelik, 23 Şubat 2024'te noter aracılığıyla istifasını kulübe ve ilgili kurumlara bildirdi. Ancak bu istifa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi'ne iletilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 25 Ekim 2024 tarihli yazısı, Çelik'in hâlâ başkan olarak göründüğünü doğruluyor. Sonuç: Çelik'e kendisinden sonra gelen başkan Nadir Güzbey'in dönemine ait SGK ve Vergi borcu çıkarıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettiş raporu ile de bu durum tespit edildi. Karar defterinin 32 numaralı kararında, kulübün resmi banka hesabı yerine bir şahsa ait hesabın kullanılması talimatı verilmiş Bu, dernekler hukuku ve 213 sayılı VUK 359 maddesine aykırı bir işlem olarak dikkat çekiyor.

AYNI YÖNETİM KENDİNİ İBRA ETMEDİ

10 Şubat 2024'teki olağanüstü genel kurulda, eski yönetime "ibra edilmeme" kararı alındı. Ancak Nadir Güzbey, Ömer Faruk Topçu, Fatih Gümüş ve İhsan Özer gibi ibra edilmeyen yöneticiler yeni yönetimde yer aldı. Hukukçular, bu durumun "usulsüz bir mizansen" olduğunu ve delil üretme girişimi taşıdığını ifade ediyor.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI TARTIŞMA YARATTI

Savcılığın, tüm bu delillere rağmen "kovuşturmaya yer yok" kararını vermesi büyük tartışma yarattı. Karara "İsimler var ama imza yok" gerekçe olarak gösterildi. Ancak uzmanlar, bir kişinin bilgisi olmadan adının resmi evraka yazılmasının bile sahtecilik suçu oluşturduğunu vurguluyor.

Yerel Haberler, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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