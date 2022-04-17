Ağlayarak kenara gelmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre can sıktı - Son Dakika

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 30. dakikasında sakatlanan ve ağlayarak kenara gelen Pelkas'ın da son durumu belli oldu.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'den Pelkas'ın son durumu için yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi. Yunan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.