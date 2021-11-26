Ağrı'da kurulan akademiyle milli takıma futbolcu gönderilmesi hedefleniyor

Ağrı'da yetenekli futbolcuların keşfedilip A Milli Takım'ın altyapısına gönderilmesi için İbrahim Çeçen Vakfı (IC) öncülüğünde kurulan IC Elit Futbol Akademinin lansman toplantısı yapıldı.

IC, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle, keşfettikleri yetenekleri spora kazandırmak ve A Milli Futbol Takımı'nın ülke genelinde yaptığı sporcu seçmelerine göndermek amacıyla IC Elit Futbol Akademi projesi hayata geçirildi.

Yapılan elemeler sonunda 24 sporcudan oluşan futbol takımının lansman toplantısı için vakfın toplantı salonunda program düzenlendi.

IC Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'da eğitim başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sporun gençleri bir arada tutan ve hayata bakış açılarını değiştiren bir unsur olduğunu ifade eden Dinçer, "İbrahim Çeçen Vakfı olarak spora gerçekten ayrı bir destek veriyoruz. Atletizmde ve kayakta görev yapan hocalarımıza, emek veren sporcularımıza desteklerimiz oldu. Bundan sonra da bu desteklerimizi elimizden geldiğince iş birliğiyle sürdüreceğiz, bize düşen görev ne ise elimizden geldiğince yanlarında olacağız." diye konuştu.

Dinçer, Ağrı'da yetenekli çocukların olduğunu ve buradan milli takıma sporcu göndermek için projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, antrenör, doktor ve psikologların projeye gönüllü destek verdiklerini aktardı.

Projede yer alan sporcuların antrenmanlara katılması gerektiğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Proje, uzun soluklu ve 9 ay sürecek. Az bir zaman değil ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. İnanıyorum ki anne ve babalar olarak siz de bu projede bizim yanımızda olacaksınız. 9 ay sonra inşallah tekrar bir araya gelip milli takıma Ağrı'dan da bir yıldızımız geldi diye kutlamasını yapalım. Süreç içerisinde sporcuların elde edecekleri, hayatları boyunca hem kendileri hem de Ağrı ve futbol için çok anlamlı olacaktır. Aynı zamanda farklı kapılar açılacaktır. Bizim vakıf olarak ve İbrahim Çeçen Holding olarak farklı imkanlarımız da var."

Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ise sporcuların projeden ücretsiz yararlandığını, spor malzemelerini vakfın verdiğini, Milli Eğitim Müdürlüğünün antrenör desteği sunduğunu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de salon ve saha noktasında taleplerini karşıladığını kaydetti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Ağrı 1970 Spor Kulübü yöneticisi Mustafa Konyar, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.