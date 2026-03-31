Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Ağrı\'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor
31.03.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, Mart ayının son haftasında spor ve kültür alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Basketbol, voleybol ve kültür-sanat yarışmalarının eş zamanlı düzenlendiği etkinlikler, kenti adeta gençliğin buluşma noktası haline getirdi.

Ağrı, Mart ayının son haftasında hem sportif hem de kültürel etkinliklerle hareketli günler geçiriyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Basketbol, Yurt Lig Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları ile Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları aynı anda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce gencin katıldığı organizasyonlar, şehri spor ve kültürün merkezi haline getirirken, tribünlerden sahnelere kadar geniş bir alanda büyük bir heyecan yaşanıyor.

Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

POTADA VE FİLEDE GENÇLERİN BÜYÜK MÜCADELESİ

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları, Ağrı Merkez 15 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Artvin, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Muş ve Van'dan gelen okul takımlarının katıldığı turnuvada, genç sporcular parkede kıyasıya mücadele ediyor. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverlerin desteğiyle ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne olan organizasyon, geleceğin yıldız basketbolcularını da gözler önüne seriyor.

Öte yandan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesinde kalan öğrencilerin katıldığı Yurt Lig Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları da tüm heyecanıyla sürüyor. Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Van'dan gelen üniversiteli gençler, illerini temsil etmek için sahada ter döküyor. Centilmenlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda, grup liderleri Türkiye finallerine katılma hakkı elde ederek önemli bir avantaj yakalayacak.

KÜLTÜR VE SANAT YARIŞMALARIYLA ŞEHİR CANLANDI

Spor organizasyonlarının yanı sıra Ağrı'da kültürel etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Ağrı Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Şiir, tiyatro ve ses kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda gençler yeteneklerini sergilerken, özellikle "Ses" kategorisindeki performanslar jüri üyelerinden tam not aldı.

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'nın son yıllarda spor ve organizasyon gücüyle öne çıktığını belirterek, kentin gençler için önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Çelebi, aynı anda hem spor hem de kültür alanında yüzlerce genci ağırlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikler kapsamında final karşılaşmaları ve ödül törenlerinin büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi beklenirken, tüm vatandaşların organizasyonları ücretsiz olarak takip edebileceği bildirildi.

Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Haber: Servet Aslan

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Basketbol, Voleybol, Eğitim, Yaşam, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:42:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.