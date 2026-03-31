Ağrı\'da spor ve kültür rüzgarı: Şehir dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Ağrı, Mart ayının son haftasında hem sportif hem de kültürel etkinliklerle hareketli günler geçiriyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Basketbol, Yurt Lig Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları ile Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları aynı anda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce gencin katıldığı organizasyonlar, şehri spor ve kültürün merkezi haline getirirken, tribünlerden sahnelere kadar geniş bir alanda büyük bir heyecan yaşanıyor.

POTADA VE FİLEDE GENÇLERİN BÜYÜK MÜCADELESİ

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları, Ağrı Merkez 15 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Artvin, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Muş ve Van'dan gelen okul takımlarının katıldığı turnuvada, genç sporcular parkede kıyasıya mücadele ediyor. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverlerin desteğiyle ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne olan organizasyon, geleceğin yıldız basketbolcularını da gözler önüne seriyor.

Öte yandan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesinde kalan öğrencilerin katıldığı Yurt Lig Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları da tüm heyecanıyla sürüyor. Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Van'dan gelen üniversiteli gençler, illerini temsil etmek için sahada ter döküyor. Centilmenlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda, grup liderleri Türkiye finallerine katılma hakkı elde ederek önemli bir avantaj yakalayacak.

KÜLTÜR VE SANAT YARIŞMALARIYLA ŞEHİR CANLANDI

Spor organizasyonlarının yanı sıra Ağrı'da kültürel etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Ağrı Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Şiir, tiyatro ve ses kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda gençler yeteneklerini sergilerken, özellikle "Ses" kategorisindeki performanslar jüri üyelerinden tam not aldı.

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'nın son yıllarda spor ve organizasyon gücüyle öne çıktığını belirterek, kentin gençler için önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Çelebi, aynı anda hem spor hem de kültür alanında yüzlerce genci ağırlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikler kapsamında final karşılaşmaları ve ödül törenlerinin büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi beklenirken, tüm vatandaşların organizasyonları ücretsiz olarak takip edebileceği bildirildi.

Haber: Servet Aslan