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Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti - Son Dakika

Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti

04.01.2022 14:02
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Siber Zeka' yarışması ile çeşitli spor dallarında dereceye giren başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Siber Zeka' yarışması ile çeşitli spor dallarında dereceye giren başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin düzenlediği Siber Zeka Yarışmasında 1 milyon katılımcı arasından dereceye girerek büyük bir başarı sağlayan Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenci Alperen Esen, Adıyaman'da düzenlenen okul sporları bowling grup yarışmalarında birinci çıkan ve 18 Şubat'ta Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Ağrı'yı temsil edecek olan Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakasında üçüncülük madalyası kazanan Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, kentte düzenlenen futsal genç erkekler il birinciliği, voleybol genç kızlar il birinciliği, badminton genç erkekler il birinciliği, yüzme dalında ferdi ve takım halinde il birinciliği, basketbol genç erkekler il ikinciliği, masa tenisi genç erkekler il üçüncülüğü ile bölge seçmelerinde Ağrı'yı temsil edecek olan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Başarılı öğrencileri ayrı ayrı makamında kabul eden Kökrek, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip hedefleri hakkında onlarla fikir alışverişinde bulunan Kökrek, başarılara imza atan başta okul idarecilerine, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti. - AĞRI

Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Adıyaman, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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