Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler

Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois\'ten Galatasaray\'a zehir zemberek sözler

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren ve sarı-kırmızılı takıma geri dönen Leo Dubois, ayrılık süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittiğini belirten Dubois, ''Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi'' ifadelerini kullandı.

12.06.2024 18:39
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Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Dubois, takımdan gönderilme süreciyle ilgili olay yaratan açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

"GALATASARAY'A TRANSFER OLDUĞU İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

"Galatasaray'a transfer olduğum için pişman değilim. Uzun uzun düşünerek aldığım bir karardı. Lyon'daki dönemimin sonuna geliyordum. Galatasaray ile yeni bir meydan okuma arıyordum. Tutku ve şampiyonluklar istiyordum. Çılgın bir taraftar kitlesi buldum! İlk sezonumun sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Bu tür duyguları yaşamak için futbol oynuyoruz.

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"ADALETSİZ BİR KARAR KURBAN GİTTİM"

İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim. Avrupa transfer dönemi bitmişti ve beni Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerime Tottenham'dan iki oyuncuyu (Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele) aldı. Bunu kabullenmek çok zor oldu. Oynayamama riskiyle neredeyse başka şansım kalmamıştı. İki seçenek vardı.

Ağzına geleni söyledi! Dubois'ten Erden Timur'a zehir zemberek sözler

"DAVA AÇACAKTIM YA DA ÇATIŞMA YAŞACAKTIM"

Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi. Türk transfer piyasasının bitmesine on dakika kala anlaşmaya vardık! Ama doğru seçimi yaptım. Kulüp 19. sıradayken geldim. Süper Lig'i 4. sırada ve Avrupa bileti alarak bitirdik. Bu yükseliş güzel bir deneyim oldu. Hırslı ve bana çok şey katan bir teknik kadroya sahip bir kulüp keşfettim. Öyle ki, ayrılırken başkan bana onursal bir ödül verdi."

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SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois, İstanbul ekibinde 31 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2022 yazından Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan Fransız futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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