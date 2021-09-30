Üye Girişi
Ahlat'ta "1071 spor kompleksi" yapılıyor - Son Dakika

Ahlat'ta "1071 spor kompleksi" yapılıyor

30.09.2021 16:12
Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğince yapılacak olan "Ahlat 1071 Spor Kompleksi" için inşaat çalışmaları başladı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğince yapılacak olan "Ahlat 1071 Spor Kompleksi" için inşaat çalışmaları başladı.

Şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Gençlik Kampı ile bir bütünlük oluşturacak olan spor kompleksinin ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, kampta kalan öğrencilerin ve ilçe gençlerinin sporla iç içe zaman geçirmelerine vesile olacağını söyledi.

Proje kapsamında 1 adet halı saha, 2 adet voleybol- basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 8 adet bungalov ev, 1 adet iskele metre, 8 adet sekizgen kamelya, 1 adet su deposu, 1 adet bay-bayan WC ve soyunma kabinleri, fitness aletleri, çocuk oyun grupları, çimlendirme ve ağaçlandırma, aydınlatma-elektrik ve güvenlik kamera sistemi, sulama sistemi, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, prefabrik kayıkhane eklenti binası, büfe, güvenlik ve yönetim binasının yapılacağı belirtildi. - BİTLİS

Ahlat'ta 1071 spor kompleksi yapılıyor
Ahlat'ta 1071 spor kompleksi yapılıyor

Spor Toto, İnşaat, Bitlis, Ahlat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahlat'ta '1071 spor kompleksi' yapılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar 16:05 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti 15:52 Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 15:32 Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar

Son Dakika Haberleri
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:53 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar         
16:10
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
15:54
Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez         
15:49
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı         
15:30
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat'ta "1071 spor kompleksi" yapılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement