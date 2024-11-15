A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha

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Sol arka adalesinde gerilme ve ödem olan ve son idmanda yer almayan Ahmed Kutucu, A Millî Takım kadrosundan çıkarıldı.

GALLER VE KARADAĞ MAÇLARINDA YOK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed'in sakatlığının A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisine kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı."