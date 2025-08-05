Ahmed Kutucu\'ya Süper Lig\'den sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdikten sonra; Jovanovic, Haidara, Dijksteel, Nonge, Agyei ve Bruno Petkovic gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, şimdide gözünü Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'ya dikti.

KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPACAKLAR

Yeşil siyahlılar, geçen sezonun devre arasında gelen ve performansı tartışılan Ahmed için kiralama teklifinde bulunacak.

SELÇUK İNAN RADARA ALDI

Teknik direktör Selçuk İnan da Okan Buruk'la bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmediğini soracak. Okan hocadan olumlu yanıt gelirse harekete geçilecek. 35 yaşındaki Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan biri de Ahmed transferi gerçekleşirse gönderilecek.