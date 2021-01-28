Ahmet Ağaoğlu: Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu: Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu

Ahmet Ağaoğlu: Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu

28.01.2021 00:49

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Kupa'ya yakışır bir maç olduğunu ifade etti.

"Transfer dönemi daha bitmedi"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Kupa'ya yakışır bir maç olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'ya uzandığı müsabakanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kendilerine şanslı geldiğini kaydeden başkan Ağaoğlu, "Seviyoruz bu stadı. 4'üncü kupamızı aldık. Tabii işin esprisinin ötesinde güzel bir maç oldu, Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu. İdare açısından o konuşacak olursak o konuyla alakalı rezervemi koyuyorum. Güzel bir maç oldu, güzel mücadele oldu. Her iki takımın oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Bu soğuk havada, bu şartlara rağmen çok iyi mücadele ettiler. Hava soğuk, kar yağıyor, zemin çok kaygandı. Büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Bizim takım da her gün üzerine koyarak gidiyor, hemen hemen bütün oyuncularımız üzerine koyarak gidiyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 3 günde bir maç oynuyor bütün takımlar. Lig arasıymış bu bir haftalık ara. Bu bir haftayı bile değerlendiremedik biz. İnşallah fazla sıkıntı yaşamadan, fiziksel bir problem yaşamadan ligin sonunu getirir takımlar. Hiç alışkın olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ülke insanın tek eğlencesi futbol. Sokağa çıkma yasağının olduğu, pandemiden dolayı sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının, tüm eğlence mekanlarının kapalı olduğu bir süreç içerisinde 3 günde bir oynanan maç insanların tek eğlencesi haline geldi. Bu süreci bu şekilde inşallah fazla sıkıntı, sakatlık yaşamadan tüm takımlar tamamlar diye temenni ediyorum" diye konuştu."TRANSFER DÖNEMİ DAHA BİTMEDİ"

Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruya Ağaoğlu, şu yanıtı verdi: "Daha bitmedi, transfer dönemi bittiği zaman inşallah hep birlikte değerlendiririz. Hocamız onu (İrfan Can Kahveci talebi) espri anlamında söyledi, o şekilde değerlendirelim. Trabzonspor Kulübü'nün 8-10 milyon Euro verebilecek bir finansal yapısı yok. Bunu herkes biliyor. İrfan Can Kahveci ile Edin Visca, Trabzonspor'un gündeminde değil. Kadroya dahil olacak oyuncular ile ihtiyaçla ilgili soruları hocaya yöneltebilirseniz çok daha doyurucu cevaplar alırsınız. Süreç bitmedi, bittikten sonra konuşuruz bunu" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Spor, Son Dakika

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