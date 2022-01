Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı

"3.5 yıllık süreçte en zorlandığım transferlerden birisiydi"

Futbol Takımı, bir aile"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Edin Visca transferini tamamladıklarını belirterek, "Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca ile de anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür ediyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Edin Visca ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı."3.5 YILLIK SÜREÇTE EN ZORLANDIĞIM TRANSFERLERDEN BİRİSİYDİ"Edin Visca'nın transferini bugün itibariyle bitirdiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, Bosnalı oyuncuyu transfer etmek için Başakşehir yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin 2 aydır sürdüğünü belirtti. Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Ağaoğlu, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Tabii bu transferle alakalı olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ama bugün şu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bu transfer bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 3.5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Ekonomik anlamda namütenahi şartları olan bir kulüp değiliz. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının, büyük bir camianın ekonomik haklarını daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca ile de anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür ediyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."VISCA, TÜRK FUTBOLUNUN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"Transferleri belli bir program dahilinde yaptıklarını belirten Başkan Ağaoğlu, "Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir oyuncu. Biz yarının hesabını yapmıyoruz, hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünü ne yarını, yarından sonraki günü. Çünkü Trabzon camiası ilginç bir camiadır. Her zaman başarı ister, başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun 'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için son 1.5 yıldır çok sistemli, planlı ve programı çalışma yürütüyoruz. Ama özellikle yapmış olduğumuz transferlerin ileriye dönük, bütün hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapmış olduğumuz transferlerdir. Bugün gelmiş olduğumuz nokta şu; sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde bu noktaya geldik. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solumda görmüş olduğunu kardeşimiz de (Visca) bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Ağaoğlu, Edin Visca'nın yarın Trabzon'da olacağını belirterek, "Yarın sabah 09.40 uçağıyla Edin ve menajeri Hadis bir de Nedim üçü birlikte Trabzon'a gidiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra oyuncuyla olan sözleşmeyi imzalayıp herhalde yarın akşam antrenmana bile çıkar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."TRABZONSPOR FUTBOL TAKIMI, BİR AİLE"

Trabzonspor'daki her oyuncunun kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Trabzonspor Futbol Takımı bir aile. O ailede şu an hizmet eden, yeni katılan, katılacak olan her oyuncu bizim için çok değerli. Netice itibariyle o yapının bir parçası veya o saat gibi işleyen makinanın önemli bir dişlisi. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Futbol 11 kişiyle sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, altyapısı bütün bunların bir araya getirip bütün olarak düşündüğünüzde zaten yapı ortaya çıkıyor" dedi.