Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı

05.01.2022 17:51
Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı

"3.5 yıllık süreçte en zorlandığım transferlerden birisiydi""Visca, Türk futbolunun çok önemli bir değeri""Trabzonspor Futbol Takımı, bir aile"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferini tamamladıklarını belirterek, "Kulüple...

"3.5 yıllık süreçte en zorlandığım transferlerden birisiydi"

"Visca, Türk futbolunun çok önemli bir değeri"

"Trabzonspor Futbol Takımı, bir aile"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferini tamamladıklarını belirterek, "Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca ile de anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür ediyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Edin Visca ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı."3.5 YILLIK SÜREÇTE EN ZORLANDIĞIM TRANSFERLERDEN BİRİSİYDİ"Edin Visca'nın transferini bugün itibariyle bitirdiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, Bosnalı oyuncuyu transfer etmek için Başakşehir yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin 2 aydır sürdüğünü belirtti. Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Ağaoğlu, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Tabii bu transferle alakalı olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ama bugün şu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bu transfer bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 3.5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Ekonomik anlamda namütenahi şartları olan bir kulüp değiliz. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının, büyük bir camianın ekonomik haklarını daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca ile de anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür ediyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."VISCA, TÜRK FUTBOLUNUN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"Transferleri belli bir program dahilinde yaptıklarını belirten Başkan Ağaoğlu, "Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir oyuncu. Biz yarının hesabını yapmıyoruz, hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünü ne yarını, yarından sonraki günü. Çünkü Trabzon camiası ilginç bir camiadır. Her zaman başarı ister, başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için son 1.5 yıldır çok sistemli, planlı ve programı çalışma yürütüyoruz. Ama özellikle yapmış olduğumuz transferlerin ileriye dönük, bütün hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapmış olduğumuz transferlerdir. Bugün gelmiş olduğumuz nokta şu; sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde bu noktaya geldik. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solumda görmüş olduğunu kardeşimiz de (Visca) bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Ağaoğlu, Edin Visca'nın yarın Trabzon'da olacağını belirterek, "Yarın sabah 09.40 uçağıyla Edin ve menajeri Hadis bir de Nedim üçü birlikte Trabzon'a gidiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra oyuncuyla olan sözleşmeyi imzalayıp herhalde yarın akşam antrenmana bile çıkar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."TRABZONSPOR FUTBOL TAKIMI, BİR AİLE"

Trabzonspor'daki her oyuncunun kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Trabzonspor Futbol Takımı bir aile. O ailede şu an hizmet eden, yeni katılan, katılacak olan her oyuncu bizim için çok değerli. Netice itibariyle o yapının bir parçası veya o saat gibi işleyen makinanın önemli bir dişlisi. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Futbol 11 kişiyle sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, altyapısı bütün bunların bir araya getirip bütün olarak düşündüğünüzde zaten yapı ortaya çıkıyor" dedi.

YORUMLAR
500

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Edin Visca, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı - Son Dakika Spor


Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti         
18:03
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
18:03 Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti
17:55 Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı
17:55 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 18:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: Visca, ücret konusunda çok büyük kolaylık sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement