Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. AFAS Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 23.00.

"AZ ALKMAAR FARKLI KAZANIR"

İki takım daha önce lig aşamasında da Hollanda'da karşılaşmış ve maç 1-1 sonuçlanmıştı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bu maçın sonucuyla ilgili tahminini Beyaz TV'deki programda tahmin etti. Çakar, "AZ Alkmaar kazanır. Handikaplı kazanır. Yani AZ Alkmaar en az 2 farkla galip gelir" dedi.