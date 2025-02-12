Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak olan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti. Çakar, "AZ Alkmaar kazanır. Handikaplı kazanır. Yani AZ Alkmaar en az 2 farkla galip gelir" dedi.

12.02.2025 13:52
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. AFAS Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 23.00.

"AZ ALKMAAR FARKLI KAZANIR"

İki takım daha önce lig aşamasında da Hollanda'da karşılaşmış ve maç 1-1 sonuçlanmıştı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bu maçın sonucuyla ilgili tahminini Beyaz TV'deki programda tahmin etti. Çakar, "AZ Alkmaar kazanır. Handikaplı kazanır. Yani AZ Alkmaar en az 2 farkla galip gelir" dedi.

Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

Ahmet Çakar, Galatasaray, Az Alkmaar, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Emin Erol:
    inşallah öyle olur ve Galatasaray elenir 39 80 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Anlaşıldı. Gs hem Alkmaara hem sana çakacak demektir. 91 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aslanım Fet edecek Orayı 58 24 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Köpeklerin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı. Osuruklu bunak herif. 54 15 Yanıtla
  • Deniz Uzar:
    tam tersi çıkar biliriz 43 15 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    Buna yine ne içirmişler :) 36 10 Yanıtla
  • Sener Demir:
    soru şu Peki Galatasaray; Az ye çaktığında aynı anda kimlere çakmış olacak? 41 3 Yanıtla
  • Soner Akyol:
    az iyi çakacak göt saraya 4 35 Yanıtla
  • erkan er:
    siz hala akıllanmadınız mı galatasaray üzerinden tahmin yapan ancak gaflete düşmüş olur 18 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    anderletch ve alkmar acımıycak küçük rakiplerine yerli hakem yok :))) 1 20 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti - Son Dakika
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