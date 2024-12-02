Ahmet Çakar canlı yayında Arda Turan\'dan özür diledi

Spor

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eyüp spor kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kaldı.Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray ile berabere kalan Eyüpspor'u tebrik ederek, daha önce söylediği sözler nedeniyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Arda Turan'dan özür diledi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor'un performansını değerlendiren Ahmet Çakar Murat Özkaya ve Arda Turan'dan affını istedi.

Canlı yayında özür dileyen Çakar, "Bak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kardeşim, bak Arda Turan kardeşim... Kendi adıma ve Türk milleti adına bugünkü şerefli mücadeleniz, onurlu direnişiniz, beyefendice mücadelenizden dolayı takdirlerimi sunuyorum. Önce şahsım adına sonra Türk milleti adına sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.