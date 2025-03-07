Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi

Geniş Video İzle

Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda eşleşmesini değerlendirdi. Çakar, ezeli rakiplerin bilerek eşleştirildiğini iddia etti. Çakar, ''Bana kimse masal anlatmasın. Öyle bir kura çekimi yaparım ki Galatasaray'ı Mars takımıyla eşleştiririm. Bunu zamanında Şampiyonlar Ligi kura çekimleri vesilesiyle yaptım. Bu eşleşmeler harbi değil'' dedi.

07.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kupası çeyrek tur eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşmesi kuraya damga vurdu.

Eşleşmeleri değerlendiren Ahmet Çakar ezeli rakiplerin bilerek eşleştirildiklerini dile getirdi. Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kimse masal anlatmasın. Öyle bir kura çekimi yaparım ki Galatasaray'ı Mars takımıyla eşleştiririm. Bunu zamanında Şampiyonlar Ligi kura çekimleri vesilesiyle yaptım. Bu eşleşmeler harbi değil. Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi."

"KİMSEYİ HİÇE SAYAMAZSINIZ"

"Galatasaray'ın iç sahasında oynanan derbi maçına yabancı hakem getirdin. Bunu ilk isteyen taraf Fenerbahçe'ydi. Eşit davranacaksınız, eyyam yapmayacaksınız yabancı hakemi Kupa'daki derbiye yani Kadıköy'e getireceksiniz. TFF, kendi kupasına üvey evlat muamalesi yapmayacak. Daha bunun Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Galatasaray maçları var. Küme düşenler, kümede kalanlar olacak. Onların da canı can. Kimseyi hiçe sayamazsınız" dedi.

Ahmet Çakar\'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi

Türkiye Kupası, Galatasaray, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Pinokyo Net:
    türk televizyon tarihinin en balon insanı 14 34 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    Adam haklı, dağılın..???? 41 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    İnsanın aklına gelmiyor değil 29 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    İşi gücü komplo teprisi üretip milleti kutuplaştırmak. 3 18 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Türkiye futbol federasyonu artık can çekişiyor her türlü alevere dalevere orada 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:59:12. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.