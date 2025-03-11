Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u sert bir dille eleştirdi. Galatasaray'ın oyununu ''rezil'' olarak nitelendiren Çakar, ''Okan Buruk büyük hedeflerin hocası değil'' dedi.

11.03.2025 08:41  Güncelleme: 09:06
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. 31 puandaki Alanyaspor ise 13. sırada yer aldı.

Alanyaspor maçı sonrası konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a yüklendi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi.

"BÜYÜK HEDEFLERİN HOCASI DEĞİL"

Çakar, "Galatasaray rezil oynuyor. Okan Buruk utanmalıdır. İlk yarı oynanan oyun utanç verici. Okan Buruk büyük hedeflerin hocası değil"

"OSIMHEN'E DUA ETSİNLER"

"Bu maçta Mertens'in çatır çatır erkenden oyuna girmesi gerekiyordu. Deplasmanda Osimhen ve Morata yan yana olmuyor. Yatsınlar kalksınlar Osimhen'e dua etsinler. Galatasaray'ın hem golcüsü hem ruhu hem ateşleyicisi" dedi.

Ahmet Çakar\'dan Okan Buruk\'a olay sözler

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yunus Yeniay:
    Gs liyim ve Ahmet Çakarı sevmem ama doğdu söylüyor 6 3 Yanıtla
  • 6490203:
    Ahmet Çakar ı şahsen tanırım adam çok haklı ama boş konuşuyor Galatasaray ve okancığım her türlü şampi 3 2 Yanıtla
  • yörük Beyi:
    Haklı konuşmuş ben koyu GS lıyım 0 1 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Morataya verilen paraya acırım yazık Ara transfer her zaman takıma zarar vermiştir Takımın kimyasını bozar pişmiş aşa su katmak gibi bir şey 8 puan öndeydin zaten ne gerek vardı tatavaya 0 0 Yanıtla
  • Neco3955:
    doğru söze laf söylenmez 0 0 Yanıtla
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