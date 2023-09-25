"Elime bir CD geçti" diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler - Son Dakika

"Elime bir CD geçti" diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler

Son Güncelleme: 25.09.2023 09:25

Ahmet Çakar canlı yayında yaptığı açıklamayla futbol dünyasını salladı. ''Elime bir CD geçti'' diyen Çakar, CD'de Süper Lig'de kimin şampiyon yapılacağının anlatıldığını belirtti. Ünlü yorumcu, ''Korkunç! Türkiye'yi içinden patlatacak bir konuşma trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti.'' dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarının oynadığı akşam ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında çarpıcı iddialarda bulundu. Eline bir CD geçtiğini belirten Çakar, CD'de kimin şampiyon yapılacağının konuşulduğunu belirtti.

"ÇOK BELA BİR İŞ"

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha vermedim. Çünkü çok bela bir iş." dedi.

"ORTAM DİNLEMEYLE ELE GEÇTİ"

Çakar olay yaratan iddiasının devamında, "Düşün; sen(Rasim Ozan Kütahyalı), ben, Ertem bir gün hamamda ya da gizli bir villada ortam dinlemesiyle üçümüzün konuşmaları... Örneğin Ertem diyor ki, 'Ağabey bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti." ifadelerini kullandı.

Beyaz Futbol, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Elime bir CD geçti' diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Elime bir CD geçti" diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler - Son Dakika
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