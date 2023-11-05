Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim

19 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor karşısında kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Beyaz TV ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Ahmet Çakar, dev maçta hakem Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe lehine birçok düdük çaldığını belirtti.

"DİĞER TAKIMIN BU KADAR EZİLDİĞİNE HİÇ ŞAHİT OLMADIM"

Trabzonspor aleyhine kararlar verildiğini belirten Çakar, "Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var!" dedi.