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Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:07

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendiği mücadeleyi yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. Hakem Zorbay Küçük'ün Trabzonspor aleyhine düdükler çaldığını belirten Çakar, "Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var!" dedi.

19 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor karşısında kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Beyaz TV ekranlarında mücadeleyi yorumlayan Ahmet Çakar, dev maçta hakem Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe lehine birçok düdük çaldığını belirtti.

"DİĞER TAKIMIN BU KADAR EZİLDİĞİNE HİÇ ŞAHİT OLMADIM"

Trabzonspor aleyhine kararlar verildiğini belirten Çakar, "Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var!" dedi.

Ahmet Çakar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika
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