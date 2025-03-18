En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk hesapları yaparken eski hakem Ahmet Çakar'dan ligin kaderiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.
Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.
Galatasaray'ın puan kaybedeceğini öne sürdüğü maçları da açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak" ifadelerini kullandı.
En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, kalan 9 maçından 7'sini kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti - Son Dakika
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