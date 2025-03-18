Ahmet Çakar, Galatasaray\'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe\'yi şampiyon ilan etti

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk hesapları yaparken eski hakem Ahmet Çakar'dan ligin kaderiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİ MAÇLARI DA SÖYLEDİ

Galatasaray'ın puan kaybedeceğini öne sürdüğü maçları da açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak" ifadelerini kullandı.

7 MAÇ KAZANIRSA ŞAMPİYON GALATASARAY

En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, kalan 9 maçından 7'sini kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.