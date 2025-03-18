Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti

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Ahmet Çakar, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ''İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak'' ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin mutlu sona ulaşacağını öne sürdü. Çakar, ''Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak'' dedi.

18.03.2025 12:56  Güncelleme: 13:12
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En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk hesapları yaparken eski hakem Ahmet Çakar'dan ligin kaderiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİ MAÇLARI DA SÖYLEDİ

Galatasaray'ın puan kaybedeceğini öne sürdüğü maçları da açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak" ifadelerini kullandı.

7 MAÇ KAZANIRSA ŞAMPİYON GALATASARAY

En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, kalan 9 maçından 7'sini kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.

Ahmet Çakar, Galatasaray\'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe\'yi şampiyon ilan etti

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 532547:
    bu malıda haber yapıyorsınız ya helal olsun 135 15 Yanıtla
  • abdullah demir:
    gene kafayı çekmişin Ahmet 106 9 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    İt ürür cimbom yürür ))) 91 11 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    aç tavuk misali bunlar hep böyle. bu saatten sonra Cimbom puan kaybetmez aç tavuklar aç kalmaya devamkee 76 8 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Bir tarafı açıkta kalmış, sayıklıyor... 67 6 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    dansöz...... 43 2 Yanıtla
  • Hasan Dalgalı:
    bu adam geçen sene de böyle büyük konuşmuştu :))) yine konuştuysa GS ya şampiyonluk hayırlı olsun diyelim.. 37 3 Yanıtla
  • kaya1985:
    Bunu Ekranlara çıkarmayın Masrafı neyse ben Karşılayacam 28 1 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    HOCAM SEN GS LISIN SEN GECEN SEZONLARDADAA FENERBAHÇE ŞAPİYON OLACAK AAMA HER DEDİĞİNDE GS ŞAMPİYON OLDU SEN BİLEREKMİ İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOSUN HİÇ Bİ DEDİĞİN ÖIKMADI BUGUNE KADAR BU SEZONDA DOĞRU çıkmaz senin tahminin 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HANGİ TAHMİNİN TUTTUKİ ..CAKAR. BU TUTSUN.. 13 0 Yanıtla
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