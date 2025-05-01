Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti

Ahmet Çakar, Galatasaray\'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti

Süper Lig'de son haftalara girilirken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair tahminlerde bulundu. Çakar, Galatasaray'ın Sivasspor'u yeneceğini, Trabzonspor'a kaybedeceğini, Kayserispor ve Göztepe ile berabere kalacağını, RAMS Başakşehir'i ise yeneceğini belirtti.

01.05.2025 16:35
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Süper Lig'de son haftalara girilirken Ahmet Çakar'dan flaş tahminler geldi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Galatasaray'ın şampiyon olduğunu size kim söyledi? Yüksek ihtimal olacağını söyleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TEK TEK SIRALADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına dair tahmin yapan Çakar, " Sivasspor'u yenerler, Trabzonspor'a kaybeder, Kayserispor ile berabere kalır, Göztepe ile berabere kalır, Başakşehir'i yener. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı yener, Başakşehir'i yener, Eyüpspor'u yener, Hatayspor'u zaten yener, Konyaspor'u yener." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Ahmet Çakar, Kayserispor, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Hakan Duztas:
    bu ülkenin futbolundan böyle götü başı oynayan adamlar ne zaman çekilecek acaba bıktık bıktık 176 12 Yanıtla
  • koyuncu1969:
    sallama.rızaa 122 11 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BU MALLAR OLDUĞU SÜRECE TÜRK FUTBOLU KESİNLİKLE İLERLEYEMEZ 1 0
    Cemilrepost Demiroğlu:
    Ziya 1 0
  • Kenan KODALAK:
    TEK DERDİ SANSASYONEL ÇIKIŞ YAPMAK. O KADAR TAHMİNİNE GÜVENİYORSAN ORTAYA BİR ŞEY KOY Kİ BİZ DE NE KADAR İNANARAK SÖYLEDİĞİNİ ANLAYALIM KOLPA YAPMAYA GEREK YOK 102 8 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    türk fotbolunu bilmemde biz ne zaman kurtulucaz bu boş beleş adamlardan sadece konuşuyor başka icraat yok 78 6 Yanıtla
  • Mehmet kaya:
    he he öyledir salla salla iyi atıyorsun yada gönlünden öyle geçiyordur ziyaaâa 61 6 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Tükürdügünü yalama boş konoşuykr gündem yaratma 53 6 Yanıtla
  • xzq87nvk78:
    LAGA LUGA BOMBOŞ ADAM 49 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İSALLAH hepsini kaybeder 10 36 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    dediklerin çıkmazsa bu işleri bırak artık. galatasaray bu saatten sonra yenilirmi sendeki de ne akıl 36 6 Yanıtla
  • Murat Özden:
    sen ne içtin dayı bizede söyle 33 6 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yenerken attığı goller sana girsin 26 4 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Yazık günah umudu olmayan fb umut vermek vebali ağır olur :)) 21 3 Yanıtla
  • 240577:
    kafayi yemis 17 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ÇOK BEKLERSİNİZ... 16 3 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Ne derse tersi çıkıyor son çırpınışları 14 4 Yanıtla
  • 6490203:
    Sergen bir bu iki tahmincioğulları sürekli tahmin yapıyorlar falcılar gibi içinden biri tutunca dediğim çıktı diyorlar diğerleri çıkmamış umrunda değil varol başkan 10 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    soytqri çok biliyorsun 9 2 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Tük sezon puan kaybetmedi.. Gizli Galatasaraylı mısın, totem mi yapıyorsun arkadaş.. 9 1 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Ahmet Çakar sen nerde yaşıyorsun.? "Mayıslar bizimdir" Sen bunu hiç yaşamadın mı.? Hadi bunu geçtim, böyle bir fenevbahcenin şampiyon takım gibi futbol mu oynadığını mı düşünüyorsun. Sen en iyisi gözlük tak... 6 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zamanında sana boşuna dansöz kıyafeti giydirmemişler!! ama hala aklını başına almamışsın, insan biraz ders alır 6 1 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Sen önce bikini giy ondan sonra konuş unutmadık hani fb kayseriyi yenecekti by tahminci ahmet çakmaz kimi kandırıyorsun bir çoğunu kandıra bilirsin ama beni kandıramazsın... 5 0 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Ya ne kadar tuhaf bir adam ulan Kayserispor berebere kaldı diye Galatasaray'ı mi yenecek hadi ordan hadsiz sana söyleyeyim bir kere Fenerbahçe Beşiktaş'a ve Başakşehir takımına karşı puan kaybedecektir net 5 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Güven:
    Hocam senin bu tahminlerin yüzünden bikini bile giydirecekler di zamanında bu işleri bırak artık 4 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    hoca alisti dansöz kiyafeti giymeye istiyo arada 4 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    tiktok haberi 3 0 Yanıtla
  • Yavuz Selim Ayyıldız:
    Ahmet emmiiiii sen Fenerbahçenin nasıl şampiyon olabilirinin hesabını yapıyorsun sanki galiba sanursam 2 0 Yanıtla
  • suna genç:
    Sivas can havli ile beraberlik alıp veya son dakikalarda atarak yenebilir. Bir de Trabzon belki bu kez sürekli GS'ya maç veriyor söylentilerini susturmak için maça asılabilir... 0 2 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Burnu yanmayan adam ahmet çakmaz hoca... 1 0 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    TAHMİNDE BULUNDU ETMEDİ AMA YANLIŞ TAHMİN ACUN ANCAK SÜRVAYVORDA ŞAMOIYON CIKARIR :))) 0 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Eyer bu tahminin tutarsa senin ve o ekibin için artık masa altından bahsetmeyeceğim nokta 0 0 Yanıtla
  • semme dağ:
    katılmıyorum ahmet hocaya sivas maçını geçemeyecek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti - Son Dakika
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