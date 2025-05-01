Süper Lig'de son haftalara girilirken Ahmet Çakar'dan flaş tahminler geldi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Çakar açıklamasında, "Galatasaray'ın şampiyon olduğunu size kim söyledi? Yüksek ihtimal olacağını söyleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına dair tahmin yapan Çakar, " Sivasspor'u yenerler, Trabzonspor'a kaybeder, Kayserispor ile berabere kalır, Göztepe ile berabere kalır, Başakşehir'i yener. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı yener, Başakşehir'i yener, Eyüpspor'u yener, Hatayspor'u zaten yener, Konyaspor'u yener." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti - Son Dakika
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