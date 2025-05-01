Ahmet Çakar, Galatasaray\'ın puan kaybedeceği maçları tahmin etti

Mustafa Cam:

Ahmet Çakar sen nerde yaşıyorsun.? "Mayıslar bizimdir" Sen bunu hiç yaşamadın mı.? Hadi bunu geçtim, böyle bir fenevbahcenin şampiyon takım gibi futbol mu oynadığını mı düşünüyorsun. Sen en iyisi gözlük tak...