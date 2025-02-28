Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin ligi kaç puanla bitireceğini tahmin etti

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Ezeli rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar aradaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.

Derbi sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ahmet Çakar çarpıcı sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE HER MAÇINI KAZANABİLİR"

Galatasaray'ın 91 Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayabileceğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Fenerbahçe fikstüründe her maçı kazanabilir. Sadece Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları kolay değil. 58 puanı var 90 puanla ligi tamamlayabilir. Galatasaray'ın maçları ise Fenerbahçe'den çok çok daha zor. Galatasaray 64 puanda kalan 12 maçla birlikte 91 puan toplayabilir. Kısacası Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %74. Ama Galatasaray, Fenerbahçe karşısında tek pozisyon, tek şut atamıyorsa bir sıkıntı var. Ramazan ayı Türk futbolu için enteresan bir döneme gebe olabilir" sözlerini sarf etti.