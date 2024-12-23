Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı - Son Dakika
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Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olacağını iddia etti. Kayserispor - Galatasaray maçının ardından konuşan Çakar, sarı-kırmızılıların artık yüzde 80 şampiyon olduğunu ifade etti.

23.12.2024 17:52
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı lider kapatan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e çıkardı.

"ŞAMPİYON GALATASARAY OLDU"

Maçın ardından Galatasaray'ın performansını değerlendiren Çakar, "Milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaray maçını izledikten sonra 'Bu iş bitti' dedi. Galatasaray, yüzde 75-80 ihtimalle şampiyon oldu. Futbolda her şey mümkün ama görünen köy uzakta değil" dedi.

"BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI KANITLADILAR"

Sarı-kırmızılıları öven ünlü yorumcu, "Galatasaray ilk yarıda çok üstün oynamadı, pas hataları yaptı ama buna rağmen devreye 2-1 önde girdi. Kayserispor atak üstünlüğünü almıştı ama büyük takım olduklarını yine kanıtladılar ve soyunma odasına skor olarak önde girdiler. Bu Fenerbahçe'yi irite eder. Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar Süper Lig şampiyonunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fatma Öztürk:
    Bunu bilmek için astrolog, kahin, eski hakem vs. olmaya gerek yok. En iyi oynayan, herkese ve herşeye rağmen kazanacak. 24 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    fb olarak söylüyorum.gs verdiği mücadeleyi hiç bir takım vermiyor.böyle devam ederlese, yüzde yüz şampiyon olurlar.gerçekçi olmak lazım. 23 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Sanamı Kaldı Dengesiz Herkes Biliyor 10 4 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    öyle bir takım yapacağızki kimse şampiyonluğu sorgulamayacak. ( takımın en iyi futbolcusu Ferdi kadıoğlunu satalım ) 6 0 Yanıtla
  • Recep Güneş:
    onaylıyorum 4 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    ciddi olamazsın 2 0 Yanıtla
  • Mert Doğan:
    Arkadaş en son ipkini giyecek oldu kiiiii :))))) 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yılın en iyi tahmin ödülünü haketti... 0 0 Yanıtla
  • Ozay Un:
    sene doksan dokuz küme düşen Van Spor tırabızonu tırabızonda yendi o sene fener şampiyon oldu herzaman bir umut vardır Ahmet Çakar halen bikini giyicek sözünü yerine getirsin ondan sonra tahminde bulunsun 0 0 Yanıtla
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