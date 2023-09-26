Beşiktaş, yanlış Onana'yı mı transfer etti? Çebi iddiaları net bir dille yalanladı

Sponsorluk için düzenlenen imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yanlış Onana'yı aldıkları iddiasını net bir dille yalanladı.

"ONUNLA DA SAVAŞMAYA DEVAM EDERİZ"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu beyefendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE SADECE 2 DAKİKA OYNADI

Jean Onana, Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 resmi maçta 109 dakika forma şansı buldu. Süper Lig'de sadece 2 dakika oynayan Kamerunlu futbolcu, Konferans Ligi'nde ise 107 dakika oynadı.