Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: Weghorst transferi 2-3 gün içinde biter - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: Weghorst transferi 2-3 gün içinde biter

27.06.2022 18:47
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: Weghorst transferi 2-3 gün içinde biter

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde bulunan golcü Weghorst ile ilgili konuşan Çebi, "Bittiği zaman açıklama gelecektir. Çok fazla uzamayacaktır. 2-3 gün içinde biter. Şu an kulübü ile uğraşıyoruz. Oraya geldik." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonu açan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemindeki konulara ve transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2-3 GÜN İÇİNDE BİTER"

Forvet transferi ve Weghorst için gelen soruya yanıt veren Çebi, "Bittiği zaman açıklama gelecektir. Çok fazla uzamayacaktır. 2-3 gün içinde biter. Şu an kulübü ile uğraşıyoruz. Oraya geldik." ifadelerini kullandı.

"CENK'E KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Muleka'nın hedeflerden biri olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Muleka da hedeflerden bir tanesi ama Weghorst daha önde. Önceliğimiz onda. Cenk'e de kapımızı her zaman açık. Her zaman çözebileceğimiz bir konu olarak duruyor ama, her zaman bir aması var." sözlerini kullandı.

"TAKIM DENGESİNİ SAĞLAYABİLİYORSANIZ BU BAŞARIDIR"

Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için soru sorulan Ahmet Nur Çebi, "Bizim ekonomimize uymayan şeyleri yapmayacağımızı söyledim. Bir transfer ekonomisiyle yapıldıysa başarılıdır yoksa herkes onu yapabilir. Bunları minimize edebiliyorsanız, takımın dengesini sağlayabiliyorsanız bu başarıdır. Abdülkerim Bardakcı, bu futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin istenmesinin ana nedenlerinden biri yerli kuralıydı. Biz 14 takım olarak müracaat ettik TFF'ye, 8+3 ve artı bir yabancı olsun, eğer kullanırsak 100 bin TL ödeyelim dedik ama bu kabul görmedi.

"TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu anda yerli futbolcuların fiyatları kulüpler tarafından artırılmaya çalışıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç varsa, onun fahiş olmaması için gereken arzın önü açılmalı ama TFF bunu yapmıyor. Türk futbolcular rehavete kapılacaktır ve bunun da Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Konyaspor da futbolcusunu satarken yerli kuralını iyi değerlendirmiştir. Biz futbolcuya gazetelerde yazan rakamların yarısını önerdik, bunların üzerine çıkınca rakam hemen çekildik. Kulübün başkalarının basamak yapacağı bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum." diye konuştu.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: Weghorst transferi 2-3 gün içinde biter - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi: Weghorst transferi 2-3 gün içinde biter - Son Dakika
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