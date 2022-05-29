Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun" - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun"

29.05.2022 22:55

- Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilmesinin ardından tüm Beşiktaşlıları birlik ve beraberliğe davet ederken, işlerinin zor, yollarının uzun olduğunu söyledi.

- Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilmesinin ardından tüm Beşiktaşlıları birlik ve beraberliğe davet ederken, işlerinin zor, yollarının uzun olduğunu söyledi.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Kendisi adına çok yorucu ama keyifli bir gün olduğunu söyleyen Çebi, "Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey'e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmelidir ki Beşiktaş'a hizmet etmiş olan herkesin Beşiktaş için yapmış olduğunu biliyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir, kazanan için de kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Şunu söylüyorum ki Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a çok kişi hizmet edebilir, lütfen adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin tane oy kullanacak arkadaşımızın 4, 5 bin tane olması durumu var. Buraya gelmeyenlerin iyi düşünmeleri gereken bir şey. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik ve beraberlik ihtiyacı duyduğumuz bu süreçte gelemeyen arkadaşlarımızı kenetlenmeye, bizlerle olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası birlik ve beraberlik olsun. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım ve Beşiktaş'ın gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım, kara kartalın en yüksek yerde uçması için gereken mücadeleyi verelim. Hayırlısı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun" dedi.

Ahmet Nur Çebi: İşimiz zor, yolumuz uzun
Ahmet Nur Çebi: İşimiz zor, yolumuz uzun
Ahmet Nur Çebi: İşimiz zor, yolumuz uzun
Ahmet Nur Çebi: İşimiz zor, yolumuz uzun

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akatlar Spor Kompleksi, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'İşimiz zor, yolumuz uzun' - Son Dakika


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