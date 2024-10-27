Ahmet Nur Çebi, kürsüye çıktığına pişman oldu - Son Dakika
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Spor

Ahmet Nur Çebi, kürsüye çıktığına pişman oldu

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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Çebi, ''Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez. 11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu?'' dedi. Sözleri sık sık kesilen eski başkan, kürsüden ayrılırken yuhalandı.

27.10.2024 16:15  Güncelleme: 16:33
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ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra oylamasına çıkacak Çebi, açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Hasan Arat'ın eleştirdiği, salondaki birçok üyenin tepki gösterip protesto ettiği Çebi, eleştirilere yanıt verdi.

"KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ, 'YUH' DİYEMEZ"

Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadığını aktaran Çebi, "Sadece mali genel kurula hesap vermek için geldim. Beşiktaş'ın son 25-30 yılında bir ilktir. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez" ifadelerini kullandı.

Veremeyeceği bir hesabı olmadığını dile getiren Çebi, "Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım" dedi.

"BORCU İNDİREREK GİRDİM"

Ahmet Nur Çebi, 2019'da seçildiğinde kulübün zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti" diye konuştu.

"BEN SORUMLU DEĞİLİM"

"Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım" diyen eski başkan,"Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz. Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"OTURUP SUSACAK MIYIZ?"

Kendisine tepki gösterenlere karşılık veren Ahmet Nur Çebi, "Bize sallayın sallayın biz de oturup susacak mıyız. Müsaade edin de cevabımızı verelim. 6,5 sene ikinci başkanlık yaptığım dönemde. Pepe'si, Simao'su sırtımızda yük olduğu dönemde bir feda dönemi yaşadık. Kimse kulübe sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Ben sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım. Benim dönemimde 17 tane dava açılmış. Zaman aşımına uğramayan bir sürü dava var. Benim ismim geçmiyormuş, bal gibi de geçiyor. Geçtiği yerlerde ben gereğini yaparım. Ben aciz bir adam değilim. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de" dedi.

"11 DAKİKA KONUŞMAYA HAKKIM YOK MU?"

Fikret Orman döneminden kalan 14 milyon dolarlık menajerlik ücreti ödediğini belirten Çebi, "Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Bu sırayla ödenir. Ben geldiğimde bunları konuşmadım. 4 yıl önce geldiğimde kulübün takati yoktu. Giderken 4 milyon euro kasada bıraktım. Doğruyu da konuşalım eğriyi de. 11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu?" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIM"

Gedson Fernandes transferine dikkar çeken Çebi, "Amartey'in yerine bir de Gedson'u konuşalım mı? Bu oyuncu 1.4 Milyon euro maaşla oynuyor. Kaleci Mert Günok, Masuaku hala oynayan. Semih Kılıçsoy ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık zaten. Sanki adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın. Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Rachid Ghezzal, Rossier'in hiç mi kıymeti yok. Kötüleri konuşuyorsunuz ama iyileri de konuşun" sözlerini sarf etti.

"ÇOK TATLI GÜLÜYORSUNUZ SAYIN BAŞKAN"

Ahmet Nur Çebi, " Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz... Sayın başkan siz Serdar Saatçı'ya 40 milyon demişsiniz. Neden almadınız 2 milyon euroya. Çok da tatlı gülüyorsunuz sayın başkan, hoşuma gidiyor. Weghorst'un 4 ayı varken 3 Milyon 175 Bin euroya sattık. Bunun hiç önemi yok ama bunları da konuşun" şeklinde konuştu.

"KAÇMADIM, HESAP VERMEYE GELDİM"

Genel kurula hesap vermeye geldiğini söyleyen Çebi, "Ben hesabı size vermeye geldim, kaçmadım. Bundan sonra da geleceğim. Beşiktaş ne zaman benden bir şey isterse koşar gelir, yardım etmeye çalışırım. Beşiktaş'a verdiklerim, yaptıklarım ortada. Takdir genel kurulundur. Ben hesabımı verdim. Her zaman da veririm" diyerek sözlerini tamamladı.

SÖZLERİ KESİLDİ, YUHALANDI

Sözleri sık sık kesilen ve tepki gösterilen Ahmet Nur Çebi, kürsüden ayrılırken yuhalandı. Çebi, Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katıldığı sırada da genel kurul üyeleri tarafından ıslıklanmıştı ve Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkiler sonrası kongrede bir anda ortalık karıştı ve üyeler arasında kavga çıkmıştı.

Ahmet Nur Çebi, kürsüye çıktığına pişman oldu

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, kürsüye çıktığına pişman oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Türk:
    saksofoncuferatkucakta salıncakta sahiplerine itaat ediyorlar... Rezil herifler... :D:D:D:D Bunları gördükçe daha çok gurur duyuyorum iyi ki Galatasaraylıyım. Tek başına tek BÜYÜK GALATASARAY! Kişilerin değil, kültürün takımı! 1481'den beri kültürün simgesi... 1905'ten beri sporun beşiği... 126 24 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PARMAK DA SALLAR BASKA SEY DE SALLAR NETICEDE TÜRKİYE NIN 3.BUYUK KULÜBÜ, 2. BUYUK KUŞUSUNUZ, BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY 70 22 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhatın gayrimeşru babası bu anesi iyi vilir 65 6 Yanıtla
  • Türk:
    saksofoncuferat koççbaşşağnıağzndan çıkar da konuş ne dediğin anlaşılmıyor :))))) 60 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    UNUTMAYIN BABANIZ KOCANIZ HEP GALATASARAY, BUTUN BU SİNİRINIZ KOCANIZI OZLEDIGINIZDEN , YARIN AKSAM BITIYOR HASRETINIZ 35 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede 2 büyük vardır biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE 5saray seçim yapar tek adaylı biz seçim yaparız çok adaylı rekabet hiç bitmez işte aramızdaki fark budur BEŞİKTAŞ yoksa Türk futbolu yoktur 26 26 Yanıtla
    Osman Bicer:
    Siz koç holdingin vereceği paraya muhtaçsınız el açarsınız ağlarsınız. Seçiminizde kavga dövüş sandalyeler havada uçar rezil olursunuz dicem ama utanmanızda yok. Fenerin salıncağında onlar ne isterse onu konuşursunuz. Büyüklük nereee siz nere. Tüpçü başkanınızı bile arar olmuşsunuz 0 1
    Abuzer Yavuz:
    madem beştaş büyük yavrukuş kaç kupan var kaç şampiyinluğunuz var onurlu konuş uefa süper kupa sizdemi 100 milyon euro luk topçu varmı yok yalan söylemeye utanır ol 0 1
  • Tolga çakır:
    Ske sürülecek akıl yok sende oe ferhat 50 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU SALINCAKTARLAR HEP AYNI KAVGA, GÜRÜLTÜ, ENTRİKA, 34 9 Yanıtla
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