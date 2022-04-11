Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımızın hocamıza desteğine inancım tamdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımızın hocamıza desteğine inancım tamdır"

11.04.2022 14:11
Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımızın hocamıza desteğine inancım tamdır"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisi için aylık yazısını kaleme aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisi için aylık yazısını kaleme aldı. Teknik Direktör Valerien Ismael ile yapılan anlaşmayı vurgulayan Çebi, "Beşiktaş taraftarının, teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Dergisi'nin nisan sayısı için yazı yazan Ahmet Nur Çebi, camiaya ve taraftarlara seslendi. Teknik Direktör Valerien Ismael'le yapılan anlaşmaya dikkat çekerken, takımın eski teknik adamları Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, Karaveli'nin kulüp bünyesinde futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğinin de altını çizdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısı şu şekilde:

"Kulübümüzün finansal ve kurumsal yapılanmasının önceliğimiz olduğunu daha önce defalarca belittim. Finansal ve kurumsal yapının sağlamlığı ve sürdürülebilirliği sportif başarıyı da getirecektir. Bu doğrultuda Futbol A Takımımızda da profesyonel yapılanma sürecimizi işletmeye devam ediyoruz. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı'nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni Teknik Direktörümüz Valérien Ismal olmuştur. Yeni Teknik Direktörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır. Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlikte çalıştığımız Sergen Yalçın ve Önder Karaveli hocalarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Önder Karaveli hocamız, özkaynağımızdan A Takımımıza futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edecektir. Taraftarlarımız ve kongre üyelerimiz bizim için ne kadar kıymetliyse; antrenörlerimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz ve profesyonel çalışanlarımız da o kadar kıymetlidir.

Finansal sürdürülebilirlik projelerimiz çerçevesinde sponsorluğun önemini bilerek Türkiye'nin en köklü spor markası olan Beşiktaşımız ile ülkemizin ve dünyanın en önemli markalarını bir araya getirmeye devam ediyoruz. Beşiktaş markasına güvenen, inanan ve yol arkadaşımız olan tüm sponsorlarımıza tekrar teşekkür ederim. Taraftarımızla aramızda en önemli buluşma noktalarımız olan Kartal Yuvası, finansal sürdürülebilirlik projelerimiz çerçevesinde ilginizi çekecek yeni ürünleriyle yeni sezona hazırlanmakta. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası'nın yeni ürünlerine ilgi göstererek kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini biliyorum.

Nisan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu gün olan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden başta göz bebeğimiz evlatlarımız olmak üzere; tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Yine nisan ayı içerisinde mübarek Ramazan Ayı'nı da hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Birlikteliğimizin sembolü olan ulusal ve dini günlerimizin, bayramlarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşanmasını dilerim." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Valerien Ismael ilk iç saha maçında sarı kart gördü Valerien Ismael ilk iç saha maçında sarı kart gördü Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü

Önder Karaveli, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Taraftarımızın hocamıza desteğine inancım tamdır' - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
14:12 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!
14:06 Beşiktaş'da yaşanan değişimi Ceyhun Kazancı açıkladı! Larin, Pjanic ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor
14:01 Putin'in yeni generali Alexander Dvornikov için ilk yorum ABD'den geldi: Ukrayna'da gaddarlık yapan birisi
13:58 Mansur Yavaş "Bir belediye başkanı sadece işini yapmalı" derken İmamoğlu'nu mu kast etti?
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
13:55 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:27 İslam Memiş'ten ağızları açıkta bırakacak seçim tahmini: Erdoğan 4 ayda ekibini değiştirip erken seçime 'evet' diyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımızın hocamıza desteğine inancım tamdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement