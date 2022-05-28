Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

28.05.2022 16:15
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Akatlar Spor Salonu'nda düzenlenen Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01. 2021 - 31. 12. 2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Nur Çebi, idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Çebi ile yönetiminin idari yönden ibrasına 79 kişi ret oyu kullanırken, mali yönden ise 59 kişi bu şekilde oy verdi. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Son Dakika


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