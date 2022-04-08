Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

08.04.2022 14:39
Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in bu sabah vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in bu sabah vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Füsun Ürkmezgil'in cenazesine, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Merhumenin cenazesi Merkezefendi Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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